1. А выполнит своё задание за 15 ч, а задание Б -- за 30 ч. Б выполнит своё задание -за 25 ч. Во сколько раз производительность труда у Б больше, чем у А? За сколько часов Б выполнит задание А? 2. А выполнит своё задание за ...

Математика

1. А выполнит своё задание за 15 ч, а задание Б -- за 30 ч. Б выполнит своё задание -за 25 ч. Во сколько раз производительность труда у Б больше, чем у А? За сколько часов Б выполнит задание А? 2. А выполнит своё задание за 20 ч, а Б выполнит своё задание -- за 12 ч, а при совместной работе они могут выполнить оба задания за 16 ч. Во сколько раз задание А больше , чем задание Б? ПОМОГИТЕ ПЖ!!! Я 60 БАЛЛОВ ПОСТАВИЛ!!! РЕШИТЕ ПЖ!!!!

Автор: Гость