1. А выполнит своё задание за 15 ч, а задание Б -- за 30 ч. Б выполнит своё задание -за 25 ч. Во сколько раз производительность труда у Б больше, чем у А? За сколько часов Б выполнит задание А? 2. А выполнит своё задание за ...
Математика
1. А выполнит своё задание за 15 ч, а задание Б -- за 30 ч. Б выполнит своё задание -за 25 ч. Во сколько раз производительность труда у Б больше, чем у А? За сколько часов Б выполнит задание А? 2. А выполнит своё задание за 20 ч, а Б выполнит своё задание -- за 12 ч, а при совместной работе они могут выполнить оба задания за 16 ч. Во сколько раз задание А больше , чем задание Б? ПОМОГИТЕ ПЖ!!! Я 60 БАЛЛОВ ПОСТАВИЛ!!! РЕШИТЕ ПЖ!!!!
Ответ(ы):
Гость:
1. Допусти, что "задание А" это объем какой-то продукции Х, "задание Б" это объем какой-то продукции У. Производительность=количество продукции в единицу времени (ПрА=Х/t), тогда запишем задание в виде: ПрА=Х/15, ПрА=У/30, ПрБ=У/25 из последнего выражаем У и подставляем в предпоследнее: ПрА=25/30ПрБ, или Прб/ПрА=1,2, значит производительность второго в 1,2 раза больше. Теперь считаем время за которое он выполнит задание, 15/1,2=12,5ч 2.Принимаем за "задание", что и в прошлом задании, записываем условие: ПрА=Х/20, ПрБ=У/12, ПрА+ПрБ=(Х+У)/16, из первых двух находим Хи У и подставляем в последнее: ПрА+ПрБ=(20ПрА+12ПрБ)/16 16ПрА+16ПрБ=20ПрА+12ПрБ 4ПрБ=4ПрА ПрА/ПрБ=1, значит производительность у них одинаковая.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
География
Математика
История
Какие достижение индийской кушьтуры были восприняты другими народами . Помогите ??ожалуйста .Срочно надо .
Геометрия
В прямоугольном равнобедренном треугольнике гипотенуза равна 12 см. Определите высоту треугольника, опущенную из прямого угла.