Реши уравнение с комментированием и сделай проверку (25-а)×7=63 400÷b-32=48 250+9×с=520
Математика
Реши уравнение с комментированием и сделай проверку (25-а)×7=63 400÷b-32=48 250+9×с=520
Ответ(ы):
Гость:
Berbe середнячок 1). 2). 3) 400:б-32=4. 250+9с=520 (25-а)*7=63. 400б-32=4. 9с=520-250 7а-7*25=63. 400б=32+4. 9с=270 7а-175=63. 400б=400:36. с=270:9 7а=175+63. 400б=11. с=30 7а=238 а=238:7 а=34 кажеться так)
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