Причигы разнообразия рельефа 5
География
Причигы разнообразия рельефа 5
Ответ(ы):
Гость:
Земли постоянно изменяется в результате одновременного воздействия на него внутренних и внешних сил.Внутренние силы проявляются в процессах движения литосферы, внедрения вещества мантии в земную кору или его излияния на поверхность Земли. Действие этих сил вызвано перемещением вещества во всей мантии. Движения литосферы перемещают пласты горных пород, изменяют строение земной коры, а значит, и ее рельеф.
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