Ирина идёт со скоростью 0,059 км/мин. Какое расстояние она пройдет за 10 мин? за 100 мин?

Математика

Ирина идёт со скоростью 0,059 км/мин. Какое расстояние она пройдет за 10 мин? за 100 мин?

Автор: Гость