Ирина идёт со скоростью 0,059 км/мин. Какое расстояние она пройдет за 10 мин? за 100 мин?
Математика
Ирина идёт со скоростью 0,059 км/мин. Какое расстояние она пройдет за 10 мин? за 100 мин?
Ответ(ы):
Гость:
10*0.059=0.59км она пройдет за 10 мин 100*0.059=5.9 км за 100мин
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