Сократить дробь (m-n)^2(m+n)^2/m^4-n^4
Алгебра
Сократить дробь (m-n)^2(m+n)^2/m^4-n^4
Ответ(ы):
Гость:
(m-n)^2(m+n)^2/(m-n)(m+n)(m^2+n^2)= m^2-n^2/m^2+n^2.
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