Только 3 е )))))))))))))
Алгебра
Только 3 е )))))))))))))
Ответ(ы):
Гость:
(∛6+∛30)*∛36=∛216+∛(216*5)=6+6∛5 ∛(12-√19)*∛(12+√19)=∛(12-√19)(12+√19)=∛(144-19)=∛125=5
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