Сочинения
Биографии
Краткие содержания
Анализ
Критика
Как писать слова
Словари
Рефераты
Вопросы
Я,эту,эта,тот, разобрать как часть речи,помогите.
Русский язык
Я,эту,эта,тот, разобрать как часть речи,помогите.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Это все-местоимения.
Спасибо
Пожаловаться
Не нашли ответ?
Найди нужный
Ответить на вопрос
Отправить
Похожие вопросы
Биология
Значение амебы 5 класса
Ответить
Русский язык
Летом Гена живет на даче словосочетание
Ответить
Другие предметы
Помогите с сочинением на тему "Вандализм в школе " 100-120 слов
Ответить
Математика
Что больше -4 5ых и -5 6шестых
Ответить
Математика
Раскройте скобки и приведите подобные слагаемые -3(-0,7x+5/6)-0,8(-5/8-2x)
Ответить
Меню
Сочинения
Биографии
Краткие содержания
Анализ
Критика
Характеристики
Как писать слова
Рефераты
Вопросы
Поиск