Я,эту,эта,тот, разобрать как часть речи,помогите.

Русский язык
Я,эту,эта,тот, разобрать как часть речи,помогите.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Это все-местоимения.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Биология
Значение амебы 5 класса
Ответить
Русский язык
Летом Гена живет на даче словосочетание
Ответить
Другие предметы
Помогите с сочинением на тему "Вандализм в школе " 100-120 слов
Ответить
Математика
Что больше -4 5ых и -5 6шестых
Ответить
Математика
Раскройте скобки и приведите подобные слагаемые -3(-0,7x+5/6)-0,8(-5/8-2x)
Ответить