Кладбище -это памятник о наших предках . Как вы понимаете кто должен следить за состоянием могил на кладбище?

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Кладбище -это памятник о наших предках . Как вы понимаете кто должен следить за состоянием могил на кладбище?
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Родственники которые остались живы. С моей точки зрения Родственник должен навещать своих усопших каждый месяц.
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