Определите массу сахара,необходимую для приготовления 250г 15% раствора

Химия
Определите массу сахара,необходимую для приготовления 250г 15% раствора
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
15% = 0,15 250 * 0,15 = 37,5 (г) - масса сахара. Ответ: 37,5 г.
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