Определите массу сахара,необходимую для приготовления 250г 15% раствора
Химия
Определите массу сахара,необходимую для приготовления 250г 15% раствора
Ответ(ы):
Гость:
15% = 0,15 250 * 0,15 = 37,5 (г) - масса сахара. Ответ: 37,5 г.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Помогите плиз!!!с задачей определяя количество воды ,которое даёт родник ,турист?? заметили ,что двухлитровая банка наполнилась за 4 секунды . с...
Другие предметы
Кладбище -это памятник о наших предках . Как вы понимаете кто должен следить за состоянием могил на кладбище?
Русский язык
Какие 5 предложений можно составить из этих слов: облако,овраг,огонь, океан,орех,отец, отечество, отчизна, пассажир,патриот,пирог,платок,пого...
Русский язык