Яке з поданих діє слів може відрізнятися від решти грамотичною категоріїю якщо до кожного слова додати префікс пере а) їхати б) бігти в) йти г) малювати д) носити

Українська мова
Яке з поданих діє слів може відрізнятися від решти грамотичною категоріїю якщо до кожного слова додати префікс пере а) їхати б) бігти в) йти г) малювати д) носити
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Перемалювати ,думаю, правильно
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