Яке з поданих діє слів може відрізнятися від решти грамотичною категоріїю якщо до кожного слова додати префікс пере а) їхати б) бігти в) йти г) малювати д) носити

Українська мова

Яке з поданих діє слів може відрізнятися від решти грамотичною категоріїю якщо до кожного слова додати префікс пере а) їхати б) бігти в) йти г) малювати д) носити

Автор: Гость