Грамматический признак производного и производящего слов

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Производные слова — это такие слова, которые образованы от других однокоренных слов (или сочетаний слов). Например: прилагательное ночнойобразовано от существительного ночь; существительное читательобразовано от глагола читать; прилагательное широкоплечий образовано от прилагательного широкий и существительного плечо. Непроизводные слова — это те, которые не образованы от какого-либо другого однокоренного слова, существующего в языке. Основа таких слов — непроизводная: ночь, стол. Например, стол Ο — слово непроизводное, то есть в современном русском языке нет слова, от которого было бы образовано это существительное. Основа слова стол- также непроизводная (она включает только корень стол-).