Гражданин отошел на 15 метров от пляжа курить, однако, был задержан сотрудником полиции, который составил постановление об адм. нарушении и оштрафовал на 1000 рублей. 1. законно 2. не имел право 3. не имел право, т. к. гражд...

Право
Гражданин отошел на 15 метров от пляжа курить, однако, был задержан сотрудником полиции, который составил постановление об адм. нарушении и оштрафовал на 1000 рублей. 1. законно 2. не имел право 3. не имел право, т. к. гражданин отошел на 15 метров от отдыхающих 4. не составил протокол прежде чем вынести постановление 5. не имел право ошлифовывать на 1000 рублей. нужен полный ответ спасибо
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Не имел право т.к. гражданин отошёл на 15 метров от отдыхающих . наверное это было в 8 марта и полицейскому нужны были деньги на подарок жене или маме и поэтому он нашёл к чему придраться и сорвал куш!
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