Гренландия – крупнейший из островов мира – оконечность расположена выше полярного круга и находится на расстоянии около 700 км от Северного полюса. Протяженность острова с севера на юг – 2690 км, наибольшая ширина – 1300 км. Дл...
Математика
Гренландия – крупнейший из островов мира – оконечность расположена выше полярного круга и находится на расстоянии около 700 км от Северного полюса. Протяженность острова с севера на юг – 2690 км, наибольшая ширина – 1300 км. Для жизни человека пригодны только прибрежные районы Гренландии. Задание 1. На каком расстоянии от Северного полюса находится южная оконечность Гренландии?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
4000 км от северного полюса находится южная оконечность гренландии
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