Казак тилден 158 жаттыгу комектесип жиберинизши
Қазақ тiлi
Казак тилден 158 жаттыгу комектесип жиберинизши
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Циркте шабандоздар,акробаттар,клоундар,жонглëрлар бар.Əрқайсысы өз өнер көрсетеді.шабандоздар мен акробаттар түрлі трюктар жасайды. Клоундар мен жанглëрлар көріністкр қойып күлдіртеді.
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