На основании принципа Ле Шаталье,определите в каком направлении сместится равновесие в системе 2 СО(г)+О2(г)lt;-gt; 2 СО2(г), дельтаНр lt;0 при повышении: а) давления ( Т=const); б) температуры

Химия
На основании принципа Ле Шаталье,определите в каком направлении сместится равновесие в системе 2 СО(г)+О2(г)lt;-gt; 2 СО2(г), дельтаНр lt;0 при повышении: а) давления ( Т=const); б) температуры
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.При повышении давления равновесие сместится в сторону продуктов, поскольку там 2 объёма, а у реагентов 3. 2. Реакция экзотермическая,поэтому равновесие сместится в сторону эндотермической реакциий, т.е. в сторону реагентов.
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