Докажите что значение выражения (зn+16)-(6-2n) кратно 5 при любом значении n 30 баллов !срочно пожалуйста
Математика
Докажите что значение выражения (зn+16)-(6-2n) кратно 5 при любом значении n 30 баллов !срочно пожалуйста
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(зn+16) - (6-2n) = 3n + 16 - 6 + 2n = 5n + 10 5n кратно пяти при любом значении n, 10 тоже кратно пяти, сумма двух чисел, кратных также кратна пяти.
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