Стихотворение "Утес" Какие качества олицетворяют образы утеса и тучки
Литература
Стихотворение "Утес" Какие качества олицетворяют образы утеса и тучки
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Тучка-легкомысленная,весёлая,лёгкая,золотистая,игривая,утёс напротив-сильный,печальный,одинокий,старый,мудрый.
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