Мы попросили лесника пороводите нас,дедушка скажите пажалуйст главные и второстепенные члены предложения

Русский язык
Мы попросили лесника пороводите нас,дедушка скажите пажалуйст главные и второстепенные члены предложения
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Мы это подлежащее подчеркиваем одной чертой, Что сделали? попросили это сказуемое подчеркивается двумя чертами,Лесника это второстепенный член предложения подчеркиваем пунктиром ———— Что сделать? проводить это сказуемое подчеркивается двумя чертами Нас это подлежащие подчеркивается одной чертой
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Қазақ тiлi
Помогите составить предложение из слов:тамақ, ішпей, балысы, тұра, алмайды, адам
Ответить
Русский язык
Помогите пж упр 87 сломала ногу месяц не хожу и не знаю тему
Ответить
Математика
Упрастите выражение : - 34,5х -16,02у+ 0,23х + 1,15у =.
Ответить
Химия
Ni + HgCO3 -> Уравнение
Ответить
Математика
<p>в одном древнем племени было 100 человек. в один из дней все взрослые мужчины э??ого племени собрались на охоту, 50 женщин и детей отправи...
Ответить