Как по английски муравей, воздушный змей , яйцо

Английский язык
Как по английски муравей, воздушный змей , яйцо
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Воздушный змей kite яйцо  egg
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Биология
Помогите пожалуйста! Удалить спиртовые группы в молекуле хлорофилла можно при по??ощи реакции … 1) разделения пигментов 2) флуоресценции хлорофил...
Ответить
Математика
Бабушка купила две новые книги и к ним три различные обложки, сколькими разными способами можно обернуть книги этими обложками
Ответить
Алгебра
Задачу,пожалустааааааа
Ответить
Информатика
120 бит перевести в Мб
Ответить
Обществознание
Краткая информация о коренном народе
Ответить