Задачу,пожалустааааааа
Алгебра
Задачу,пожалустааааааа
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
V по озеру=vсоб=x; t по озеру=5/x; t по реке=4/(x-3); 5/x=4/(x-3); 5x-15=4x; x=15; Ответ: 15 км/ч
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