Один из самых крупных ледников Гренландии – ледник Ринг. В течение лета каждые дв?? недели от ледника откалываются громадные глыбы льда массой до пятисот тысяч тонн. Масса голубого кита – самого тяжелого животного на Земле, око...
Математика
Один из самых крупных ледников Гренландии – ледник Ринг. В течение лета каждые дв?? недели от ледника откалываются громадные глыбы льда массой до пятисот тысяч тонн. Масса голубого кита – самого тяжелого животного на Земле, около 190000 кг. Иногда, про голубого кита говорят, что он огромен, как айсберг. Справедливо ли это сравнение?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Нет, т.к. айсберг намного больше. Если даже сравнить массу 1 глыбы, которая откалывается от айсберга раз в две недели, а это 500 000 т, то тяжело представить какая масса у всего айсберга.
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