Один из самых крупных ледников Гренландии – ледник Ринг. В течение лета каждые дв?? недели от ледника откалываются громадные глыбы льда массой до пятисот тысяч тонн. Масса голубого кита – самого тяжелого животного на Земле, око...

Математика

Один из самых крупных ледников Гренландии – ледник Ринг. В течение лета каждые дв?? недели от ледника откалываются громадные глыбы льда массой до пятисот тысяч тонн. Масса голубого кита – самого тяжелого животного на Земле, около 190000 кг. Иногда, про голубого кита говорят, что он огромен, как айсберг. Справедливо ли это сравнение?

Автор: Гость