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852÷71+(9618-7365)÷751
Математика
852÷71+(9618-7365)÷751
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
852÷71+(9618-7365)÷751=12+2253:751=12+3=15
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