Что такое схема рассуждений?
Математика
Что такое схема рассуждений?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Схема рассуждений - это логичнски последовательный ряд умозаключений описывающий алгоритм или процесс
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