Периметр четырехугольника 98м9дм, сторона АВ-26м5дм, ВС-15 м, СD- 28м3дм. Найди длину стороны АD.
Математика
Периметр четырехугольника 98м9дм, сторона АВ-26м5дм, ВС-15 м, СD- 28м3дм. Найди длину стороны АD.
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Гость:
Это 26 м 5 дм + 28м 3 дм
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