У собак жёсткая шерсть доминантна, мягкая – рецессивна. Два жёсткошёрстных родит??ля дают жесткошёрстного щенка. Какие генотипы имеют родители ?

Биология
У собак жёсткая шерсть доминантна, мягкая – рецессивна. Два жёсткошёрстных родит??ля дают жесткошёрстного щенка. Какие генотипы имеют родители ?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А-жесткая шерсть, а-мягкая. Жесткошерстный щенок может иметь генотип Аа (гетерозиготный) или АА (гомозиготный) . Для проверки проводят возвратное скрещивание-с рецессивной формой. Если жесткошерстная форма была гомозиготной, то в потомстве будут все жесткошерстные щенки ( АА х аа F1-все Аа) . Если гетерозиготный, то в потомстве будут мягкошерстные щенки: Аа х аа Гаметы: А а а а F1: 2 Аа 2 аа
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