Составте рассказ "Особености в городе" история 13век

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Киевская Русь в 13 веке (кратко)13 век в истории Руси начался без особых внешних потрясений, но в разгар бесконечных внутренних усобиц. Князья делили земли, боролись за власть. Но вскоре к внутренним бедам Руси присоединилась опасность с внешней стороны. Жестокие завоеватели из глубин Азии под предводительством Темучина (Чингизхана – то есть Великого хана) начали свои действия.Войска кочевников-монголов безжалостно уничтожали людей и завоевывали земли. Вскоре, половские ханы попросили помощи у русских князей. И те согласились выступить против надвигающегося врага.Так, в 1223 г. состоялась битва на р. Калке. Но из-за разрозненности действий князей и отсутствия единого командования, русские ратники понесли большие потери и оставили поле боя. Войска монголов преследовали их до самых окраинных земель Руси. Разграбив их и опустошив, они не двинулись дальше.В 1237 г. в пределы Рязанского княжества вступили войска внука Темучина – Батыя. Рязань пала. Завоевания продолжились.В 1238 г. на р. Сити войско Юрия Всеволодовича вступило в схватку с ратью захватчика, но обернулось в пользу татаро-монгол. При этом Южно - русские князья и Новгород остались в стороне, не пришли на помощь.В 1239 – 1240 гг. пополнив войско, Батый предпринял новый поход на Русские земли. В это время, незатронутые северо-западные районы Руси (Новгородские и Псковские земли) подверглись опасности со стороны обосновавшихся в Прибалтике рыцарей-крестоносцев.Они хотели силой заставить принять католическую веру и на территории Руси. Объединенные общей идеей шведы и немецкие рыцари собирались объединиться, но первыми выступили шведы.В 1240 г. (15 июля) - Невская Битва - шведский флот вошел в устье р. Невы. Новгородцы обратились за помощью к великому Владимирскому князю Ярославу Всеволодовичу. Его сын – молодой князь Александр с войском незамедлительно отправился в путь, рассчитывая на внезапность и быстроты натиска (по численности уступало войско, даже с присоединившимися новгородцами и простолюдинами). Стратегия Александра сработала. В этом сражении Русь одержала победу, а Александр получил прозвание Невский.Тем временем немецкие рыцари набрались сил и начали военные действия против Пскова и Новгорода. Снова Александр пришел на помощь.5 апреля 1242 г. – Ледовое побоище - на льду Чудского озера сошлись войска.Александр снова одержал победу, благодаря смене порядка строя и слаженным действиям. Да и обмундирования рыцарей сыграло против них, когда они отступали, лед стал ломаться.В 1243 г. - Образование Золотой Орды. Формально, русские земли в состав образовавшегося государства не входили, но были подвластными землями. То есть были обязаны пополнять её казну, а князья должны были получать ярлыки на княжение на ханских ставках.В течение второй половины 13 века, Орда не раз совершала опустошительные походы на Русь. Разорялись города и села.1251 - 1263 гг. – княжение Александра Невского.Из-за нашествий завоевателей, в процессе которых грабились и уничтожались поселения, пропало и множество памятников культуры Древней Руси 10 - 13 веков. В сохранности остались церкви, соборы, иконы, также произведения литературы, предметы религиозного культа и ювелирные украшения.В основе древнерусской культуры, лежит наследие восточнославянских племен. На неё оказывалось влияние кочевыми народами, варягами. Существенно повлияло принятие христианства, а также Византия, страны Западной Европы.Принятие христианства повлияло на распространение грамотности, развитие письменности, просвещения и внедрение византийских обычаев.Это повлияло и на одежду 13 века на Руси. Покрой одежды был простой, и различалась она главным образом тканью. Сам костюм стал более длинным и свободным, не подчеркивающим фигуру, а придающим ей статичность.Знать носила дорогие заграничные ткани (бархат, парча, тафта, шелк) и меха (соболь, выдра, куница). Простой люд использовал в одежде холщовую ткань, меха зайца, белки, овчину.