1)-x=18,24+(-35,8) 2)-x=4.1/8-1,25 3)-y=42,74-56,3 4)-y=3/2-3/7 решите уравнение пожалуйстааа

Гость: Гость:

-х=18,24+(-35,8) -х= -17,56 х=17,56 -х=4 1/8-1,25 4 1/8-1,25=33/8-5/4=(33-10)/8=23/8 -х=23/8 -х=2 7/8 х= -2 7/8 -у=42,74-56,3 -у= -13,56 у= 13,56 -у=3/2-3/7 3/2-3/7=(21-6)/14=15/14 -у=15/14 у= -1 1/14