Помогите с русским,пожалуйста!Упр.9

Русский язык
Помогите с русским,пожалуйста!Упр.9
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Граматическая основа,подлежащее(выражено сущ,на вопросы кто?что?) сказуемое (что делать, что сделать,,каков предмет,кто такой и что такое выраженно глаголом,у некоторых предложений сказуемое выраженно кратким прилагательным (каков),У некоторых подлежащее это местоимение он,она,оно,они,мы,я и тд.. У некоторых нет сказуемого или подлежащего но это очень,редко а дальше делай!
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