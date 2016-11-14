Срочно, помогите Найдите кол-во целых чисел от а до б включительно, которые не де??ятся на 3

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// PascalABC.NET 3.2, сборка 1336 от 14.11.2016 begin var a,b:integer; Write('Введите a,b: '); Read(a,b); Writeln('Чисел, не делящихся на 3, на [',a,';',b,']- ', Range(a,b).Where(x->x mod 3<>0).Count) end. Пример Введите a,b: 12 24 Чисел, не делящихся на 3, на [12;24]- 8