Срочно, помогите Найдите кол-во целых чисел от а до б включительно, которые не де??ятся на 3

Информатика
Срочно, помогите Найдите кол-во целых чисел от а до б включительно, которые не де??ятся на 3
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
// PascalABC.NET 3.2, сборка 1336 от 14.11.2016 begin   var a,b:integer;   Write('Введите a,b: '); Read(a,b);   Writeln('Чисел, не делящихся на 3, на [',a,';',b,']- ',     Range(a,b).Where(x->x mod 3<>0).Count) end. Пример Введите a,b: 12 24 Чисел, не делящихся на 3, на [12;24]- 8
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