Как в произведении "Стрекоза и Муровей" ( Крылов ) появилось творчество баснописца?

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Басня Л.Н. Толстого написана в прозаическом стиле. Герои басни - муравьи и Стрекоза. Автор представляет нам муравьев как трудолюбивый народ, Стрекоза же изображена лентяйкой, которая любит только развлечения и не думает о завтрашнем дне. По итогам басни каждый герой получает то, что он заработал. Басни И. Хемницера, И. Крылова и Л. Толстого похожи сюжетом и главными героями. У всех трех авторов Стрекоза - воплощение легкомысленности, лени, глупости и любви к развлечениям. То есть авторы изображают стрекозу как негативного героя и высмеивают ее на поучения всем. Муравей - воплощение ответственности, мудрости и трудолюбия. За свои качества муравей в дальнейшем был награжден своим благополучием. Морали басен всех трех авторов также схожи. Басни И. Хемницера и И. Крылова написаны в стихотворной форме, басня Л. Толстого - в прозе. Авторы наделили Муравья трудолюбием, так как муравьи являются очень трудолюбивыми насекомыми. Муравей олицетворяет трудолюбие и мудрость и по своим жизненным реальным качествам он само больше подходит на этого персонажа. В чем отличие морали в басне Толстого, Крылова и Хемницера? Мораль басни Л. Толстого в том, что нужно работать, что бы потом не голодать, а в басне Хемницера мораль такова, что нужно помогать слабым, нельзя оставлять в беде тех, кто даже по собственной глупости оказался в сложном положении. Мораль басни И. Хемницера более человечная, в отличие от басни, написанной И. Крыловым и Л. Толстым. В басне Хемницера Муравей пожалел Стрекозу, а в басне Крылова он отказал ей: "Ты все пела? Это дело: так поди же попляши!". Баснописцы в своих баснях показывают различные человеческие качества (хорошие и плохие), высмеивают человеческие пороки и недостатки.