Лимоны одинаковой массы продают поштучно. Масса каждого лимона составляет целое ??оличество граммов. Купили больше двух, но меньше семи лимонов. Масса всей покупки составляет 850 г. Какова масса одного лимона?
Математика
Лимоны одинаковой массы продают поштучно. Масса каждого лимона составляет целое ??оличество граммов. Купили больше двух, но меньше семи лимонов. Масса всей покупки составляет 850 г. Какова масса одного лимона?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Т.к купили больше двух, но меньше семи можно методом подбора посмотреть, какие числа из 3;4;5;6 делятся на 850. 850 делится из этих чисел только на 5 850:5=170г масса одного лимона
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