Лимоны одинаковой массы продают поштучно. Масса каждого лимона составляет целое ??оличество граммов. Купили больше двух, но меньше семи лимонов. Масса всей покупки составляет 850 г. Какова масса одного лимона?

Математика
Лимоны одинаковой массы продают поштучно. Масса каждого лимона составляет целое ??оличество граммов. Купили больше двух, но меньше семи лимонов. Масса всей покупки составляет 850 г. Какова масса одного лимона?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Т.к купили больше двух, но меньше семи можно методом подбора посмотреть, какие числа из 3;4;5;6 делятся на 850. 850 делится из этих чисел только на 5 850:5=170г масса одного лимона
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Литература
Составить план к сказке штопольная игла
Ответить
Українська мова
До 1 дієвідміни належать всі слова в рядку. А сидіти, стояти, проспати Б мовчати, ??адіти, об'єднатися В писати, ставити, шукати Г заспіват...
Ответить
Физика
К пружине приложили силу 160 ньютон и растянули ее на 3 см. Определите коэффициент ж??сткости пружины. помогите
Ответить
Математика
Велосипедист двигался 0,5 ч со скоростью 15 км/ч и1,5ч со скоростью 10 км/ч.Какой путь п??еодолел велосипедист за 2ч?
Ответить
Русский язык
Помогите решить Начиная с одной из клеток, прочтите и запишите ходом шахматного к??ня русскую пословицу. Ка Вет Со Го Ден Ле Ви Да ...
Ответить