Бабушка купила две новые книги и к ним три различные обложки, сколькими разными способами можно обернуть книги этими обложками

Математика

Бабушка купила две новые книги и к ним три различные обложки, сколькими разными способами можно обернуть книги этими обложками

Автор: Гость