Бабушка купила две новые книги и к ним три различные обложки, сколькими разными способами можно обернуть книги этими обложками

Математика
Бабушка купила две новые книги и к ним три различные обложки, сколькими разными способами можно обернуть книги этими обложками
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3 с пособами можно обернуть книгу
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