Тамақ, ішпей, балысы, тұра, алмайды, адам. Помогите со тав ть предложение
Қазақ тiлi
Тамақ, ішпей, балысы, тұра, алмайды, адам. Помогите со тав ть предложение
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Адам баласы,тамақ ішпей тура алмайды
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