Гриб называется плохим если в нем не менее 10 червей и хорошим если в нем менее 10 че??вей возможно ли чтобы в лукошке в котором находится 90 плохих и 10 хороших грибов.Все грибы стали бы хорошими после того как некоторые черви...

Гость: Гость:

Да, потому что общее число червей в плохих грибах больше или равно 900, а общее число червей в хороших грибах меньше или равно 100. Допустим, что в 90 грибах 900 червей, а в 10 грибах их нет. Тогда во всех грибах должно быть по 9 червей, чтобы они были хорошими. Отметь мой ответ, как лучший, пожалуйста, я очень старалась.