Гробница татунхамона и ее сокровища

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Гробница Тутанхамона расположена в Долине Царей, и это единственная почти не разграбленная гробница, дошедшая до учёных в первозданном виде, хотя её и вскрывали дважды гробничные воры. Она была обнаружена в 1922 году двумя англичанами — египтологом Говардом Картером и археологом-любителем лордом Карнарвоном. В гробнице сохранились многочисленные украшения, а также украшенный бирюзой саркофаг массой 110,4 кг из чистого золота с мумифицированным телом фараона. Голова Тутанхамона. Необычная и привлекательная, настоящий шедевр, голова была найдена Говардом Картером во входной галерее гробницы. Она вырезана из дерева и раскрашена. На ней молодой фараон изображен как бы возникающим из цветка лотоса, подобно солнечному богу. 12 золотых сосудов, в которые были помещены внутренности фараона Манекен Тутанхамона. Уникальный экспонат, вырезанный из дерева,загрунтованный и раскрашенный. Большая статуя Тутанхамона. Эта окрашенная статуя из кварца изображает Тутанхамона. Несмотря на ее повреждения, лицо фараона сохраняет юное и безмятежное выражение. Статуя Тутанхамона в натуральную величину.Она была одной из пары, которая когда-то обрамляла вход в погребальную комнату и действовала как страж гробницы и как Ка(дух) Золотая статуя Тутанхамона, едущего на черном леопарде. Эта статуэтка - одна из пары, показывающей Тутанхамона на спине леопарда. Ушебти из гробницы.Ушебти,или погребальные фигуры были предназначены, чтобы выполнить работу вместо покойного в загробной жизни. Они обычно делались из фаянса, дерева, или глиняной посуды и различались размерами. Ушебти Тутанхамона в белой короне. Этот ушебти - один из 413, найденных в гробнице. Эта прекрасная статуэтка изображает фараона в Белой Короне Верхнего Египта. Вообще считается, что Белая Корона была сделана из серебра, в то время как Красная Корона Нижнего Египта - из окрашенной меди. Ушебти Тутанхамона в нубийском парике.Все ушебти изображают молодого фараона, но отличаются по деталям, типа прически или головного убора. Золотая статуэтка из гробницы Тутанхамона Посмертная маска Тутанхамона из внутреннего гроба в его гробнице Другой ракурс на знаменитую золотую маску, инкрустированную сердоликом, лазуритом и бирюзой Алебастровый сосуд для благовоний в форме мифического льва Браслет Тутанхамона с бусенками и скарабеями Кулон с тронным именем Тутанхамона. Он украшен сложным способом: центральная часть кулона, представляющая имя короля,сделана из лазурита. Ниже - иероглифический знак "клюв", который напоминает корзину, инкрустированную синим стеклом; выше - солнечные и лунные диски, сделанные из электрума. Перчатка Тутанхамона. Одна из двух, найденных в гробницы. Сделана из льна. Серьга Тутанхамона Модель пивоварни (из гробницы) Золотая диадема Эта золотая диадема была создана, чтобы придерживать парик фраона во время церемоний и защитить его лоб в будущей жизни. Диадема - шедевр ювелирного искусства, она украшена золотой перегородчатой эмалью, инкрустирована сердоликом и обрамлена инкрустациями из бирюзы, лазурита и синего стекла . В центре - божество Верхнего и Нижнего Египта богиня Нехбет. Браслет со скарабеем Золотой браслет состоит из двух полукругов. Центральная часть выполнена в виде скарабея из перегородчатой эмали, инкрустированного лазуритом. Скарабей, символ утреннего солнца, был самым популярным мотивом, используемым в драгоценностях. Сам браслет также инкрустирован сердоликом, ляпис-лазурью и цветным стеклом.