Груша и апкльсин вместе весят 750 грамм . апельсин и лимон вместе весят 670 грамм. Опр??дилите массу груши, апельсина и лимона в отдельности, если лимон и груша вместе весят 580 грамм.

Математика

Груша и апкльсин вместе весят 750 грамм . апельсин и лимон вместе весят 670 грамм. Опр??дилите массу груши, апельсина и лимона в отдельности, если лимон и груша вместе весят 580 грамм.

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