Груши составлют 25% всех деревьев сада, остальные 150 - яблони. Сколько грушевых деревьев в саду?

Математика
Груши составлют 25% всех деревьев сада, остальные 150 - яблони. Сколько грушевых деревьев в саду?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Груши составлют 25% всех деревьев сада, остальные 150 - яблони. Сколько грушевых деревьев в саду? 100%-25%=75% 75% это яблони 150---75% ?---25% 150*25/75=50 грушевых деревьев
Гость:
1) 100 - 25 = 75 % яблони; 2) 150 : 0,75 = 200 (д) всего. 3) 200 - 150 = 50 груш
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Химия
H2C-HC=CH-CH2-CH3 дать название
Ответить
Математика
турист прошёл за первый день 18 км, что составляет шесть пятых пути, который он должен пройти во второй день. Сколько км пройдет турист за два дня?
Ответить
Алгебра
Решите попорцию 2 целых 1/7:x=2 целых 19/28 :3 целых 3/4
Ответить
Алгебра
5(3-2у)-4(9-у)=3(у+5)
Ответить
Математика
N 5.18 Разложите на простые множители число 196
Ответить