Груши составлют 25% всех деревьев сада, остальные 150 - яблони. Сколько грушевых деревьев в саду?
Математика
Груши составлют 25% всех деревьев сада, остальные 150 - яблони. Сколько грушевых деревьев в саду?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Груши составлют 25% всех деревьев сада, остальные 150 - яблони. Сколько грушевых деревьев в саду? 100%-25%=75% 75% это яблони 150---75% ?---25% 150*25/75=50 грушевых деревьев
Гость:
1) 100 - 25 = 75 % яблони; 2) 150 : 0,75 = 200 (д) всего. 3) 200 - 150 = 50 груш
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