турист прошёл за первый день 18 км, что составляет шесть пятых пути, который он должен пройти во второй день. Сколько км пройдет турист за два дня?

Математика
турист прошёл за первый день 18 км, что составляет шесть пятых пути, который он должен пройти во второй день. Сколько км пройдет турист за два дня?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
турист прошёл за первый день 18 км, что составляет шесть пятых пути, который он должен пройти во второй день. Сколько км пройдет турист за два дня? 18 км это 6/5 18/6*5=15км пройти во второй день 18+15=33 км
Гость:
1) 18:6/5 = 18 * 5/6 = 15 (км) за 2 день. 2) 18 + 15 = 33(км) всего
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