турист прошел за первый день 18км,что составляет 6/5 пути,который он должен пройти во второй день.Сколько км должен пройти турист за эти два дня?
Математика
турист прошел за первый день 18км,что составляет 6/5 пути,который он должен пройти во второй день.Сколько км должен пройти турист за эти два дня?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
турист прошёл за первый день 18 км, что составляет шесть пятых пути, который он должен пройти во второй день. Сколько км пройдет турист за два дня? 18 км это 6/5 18/6*5=15км пройти во второй день 18+15=33 км
Гость:
1) 18:6/5 = 18 * 5/6 = 15 (км) за 2 день. 2) 18 + 15 = 33(км) всего
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