В летнем лагере на каждого участника полагается 10г.соли в день. В лагере 213 человек. Сколько килограммовых пачек соли понадобится общей столовой лагеря на 8 дней?
Алгебра
В летнем лагере на каждого участника полагается 10г.соли в день. В лагере 213 человек. Сколько килограммовых пачек соли понадобится общей столовой лагеря на 8 дней?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В летнем лагере на каждого участника полагается 10г.соли в день. В лагере 213 человек. Сколько килограммовых пачек соли понадобится общей столовой лагеря на 8 дней? 213*10*8=17040 r ответ 18 пачек
Гость:
1) 213 * 10 = 2130(г) всем на 1 день; 2) 2130 * 8 = 17040 (г) = 17,04 (кг) всем на 8 дней. понадобится 18 килограммовых пачек
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
чтобы приготовить джем берут 3 части фруктов и 5 частей сахара . Сколько килограммов сахара и фруктов израсходовали если фруктов взяли на 1 кг 600г...
Математика
Фермер решил собрать с поля 12т овощей. А собрал 7/6 этого количества! Сколько тон овощей собрал фермер?
Русский язык
прочитайте предложения замените выделеные слова подходящими по смыслу причастными оборотами и закончите предложения запишите их 1спортсмен,КОТОРЫЙ ...