В летнем лагере на каждого участника полагается 10г.соли в день. В лагере 213 человек. Сколько килограммовых пачек соли понадобится общей столовой лагеря на 8 дней?

Алгебра

В летнем лагере на каждого участника полагается 10г.соли в день. В лагере 213 человек. Сколько килограммовых пачек соли понадобится общей столовой лагеря на 8 дней?

Автор: Гость