к полимерам относятся: 1АТФ 2белки 3лепиды
Биология
к полимерам относятся: 1АТФ 2белки 3лепиды
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к полимерам относятся: 2) белки
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