Вычислите площадь круга , радиус которого равен : а). 20 см. б). 0,4 см. в). 0,5а дм.

Математика

Вычислите площадь круга , радиус которого равен : а). 20 см. б). 0,4 см. в). 0,5а дм.

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