Вычислите площадь круга , радиус которого равен : а). 20 см. б). 0,4 см. в). 0,5а дм.

Математика
Вычислите площадь круга , радиус которого равен : а). 20 см. б). 0,4 см. в). 0,5а дм.
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
S=πR², R=20, S=400π; R=0.4, S=0.16π; R=0.5a, S=0.25a²π
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