Скорость течения реки 5 км/ч.Теплоход проплыл по течению 240 км за 8 ч.Какое время необходимо затратить ему на обратный путь,если собственная скорость теплохода не изменилась?

Математика

Скорость течения реки 5 км/ч.Теплоход проплыл по течению 240 км за 8 ч.Какое время необходимо затратить ему на обратный путь,если собственная скорость теплохода не изменилась?

Автор: Гость