Скорость течения реки 5 км/ч.Теплоход проплыл по течению 240 км за 8 ч.Какое время необходимо затратить ему на обратный путь,если собственная скорость теплохода не изменилась?
Математика
Скорость течения реки 5 км/ч.Теплоход проплыл по течению 240 км за 8 ч.Какое время необходимо затратить ему на обратный путь,если собственная скорость теплохода не изменилась?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
240:8-5=25 (км\ч) собственная скорость теплохода. 25-5=20 (км\ч) скорость против течения реки. 240:20=12(ч) Ответ: На обратный путь ему потребуется 12ч.
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