веревку перерезали на две части так,что первая часть стала в 4 раза длинее второй.сколько ровняеться длина каждой части веревки,если первая часть на 18 м длинее второй?

Математика

веревку перерезали на две части так,что первая часть стала в 4 раза длинее второй.сколько ровняеться длина каждой части веревки,если первая часть на 18 м длинее второй?

Автор: Гость