веревку перерезали на две части так,что первая часть стала в 4 раза длинее второй.сколько ровняеться длина каждой части веревки,если первая часть на 18 м длинее второй?
Математика
веревку перерезали на две части так,что первая часть стала в 4 раза длинее второй.сколько ровняеться длина каждой части веревки,если первая часть на 18 м длинее второй?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
4х - первая часть х - вторая часть Уравнение: 4х-х=18 х(4-1)=18 х=6 первая часть - 24 м (6+18) вторая часть - 6 м
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