Известно что 4 меньше Х и меньше 7, оцените значение выражения Х+1
Математика
Известно что 4 меньше Х и меньше 7, оцените значение выражения Х+1
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
4 < x < 7; 4 + 1 < x + 1 < 7 + 1; 5 < x + 1 < 8;
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