Банк ежегодно начисляет 11% на вложенную сумму.Клиент открыл счёт на 5000 р. Сколько денег будет на его счету через год.

Гость: Гость:

Вычисляем начисленные проценты на вложенную сумму по итогам года. _______________________________________________________________________________ 5000*11/100=550 руб. ______________________________________________________________________________ Затем складываем сумму вклада с начисленными процентами ______________________________________________________________________________ 5000+ 550=5550 руб. Ответ. Через год на счете будет 5550 рублей.