Банк ежегодно начисляет 11% на вложенную сумму.Клиент открыл счёт на 5000 р. Сколько денег будет на его счету через год.

Математика
Банк ежегодно начисляет 11% на вложенную сумму.Клиент открыл счёт на 5000 р. Сколько денег будет на его счету через год.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вычисляем начисленные проценты на вложенную сумму по итогам года. _______________________________________________________________________________ 5000*11/100=550 руб. ______________________________________________________________________________ Затем складываем сумму вклада с начисленными процентами ______________________________________________________________________________ 5000+ 550=5550 руб. Ответ. Через год на счете будет 5550 рублей.
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