При каких значениях t верно равенство :sin t = 1
Алгебра
При каких значениях t верно равенство :sin t = 1
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
[latex]sint=1\\t= \frac{ \pi }{2} +2 \pi n,n\in Z [/latex]
Гость:
sint=1 t=π/2+2πn,n∈Z ------------------------------
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