Геологи прошли маршрут длинной 75км.Впервый день они прошли три двадцать пятых всего маршрута,а во второй 4 двадцатьпятых маршрута.Какой путь прошли геологи за эти два дня?

Математика

Геологи прошли маршрут длинной 75км.Впервый день они прошли три двадцать пятых всего маршрута,а во второй 4 двадцатьпятых маршрута.Какой путь прошли геологи за эти два дня?

Автор: Гость