Геологи прошли маршрут длинной 75км.Впервый день они прошли три двадцать пятых всего маршрута,а во второй 4 двадцатьпятых маршрута.Какой путь прошли геологи за эти два дня?
Математика
Геологи прошли маршрут длинной 75км.Впервый день они прошли три двадцать пятых всего маршрута,а во второй 4 двадцатьпятых маршрута.Какой путь прошли геологи за эти два дня?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 75 * 3/25 = 9 км прошли в первый день. 2) 75*4/25 = 12 км прошли во второй день. 3) 9+12=21 км прошли за два дня.
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