Когда израсходовали 78,4 кг картошки,то оказалось что израсходовали 24,5% всего запаса.Сколько кг картошки осталось

Математика
Когда израсходовали 78,4 кг картошки,то оказалось что израсходовали 24,5% всего запаса.Сколько кг картошки осталось
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть было х кг картошки. х : 100% = 78,4 : 24,5%, х = 100*78,4/24,5, х= 320 кг было. 320-78,4=241,6 кг осталось.
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