Когда израсходовали 78,4 кг картошки,то оказалось что израсходовали 24,5% всего запаса.Сколько кг картошки осталось

Математика

Когда израсходовали 78,4 кг картошки,то оказалось что израсходовали 24,5% всего запаса.Сколько кг картошки осталось

Автор: Гость