отрезки МЕ и ПК точкой D делятся на попалам. Доказать треугольник КМD равен треугольнику ПЕD.
Геометрия
отрезки МЕ и ПК точкой D делятся на попалам. Доказать треугольник КМD равен треугольнику ПЕD.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Рассмотрим эти треугольники у них МD=DE(т.к МЕ при точке деления делится пополам); ПD=DK(т.к. ПК тоже делится пополам); а угол МDП= углу RDE Как вертикальные углы Значит , Треугольники равны по первому закону равенства треугольников, по двум сторонам и углу между ними
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